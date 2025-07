Scheila Carvalho e Tony Salles dão presente de luxo para filha

Comemoração foi surpresa para Giullia - Foto: Reprodução | Instagram

Scheila Carvalho e Tony Salles estão em clima de celebração nos Emirados Árabes. Eles viajaram para Dubai, onde comemoraram os 15 anos da filha, Giullia Costa, com uma festa luxuosa e intimista a bordo de um iate.

A comemoração, realizada no último fim de semana, foi surpresa para Giullia. Ao embarcar e ver a decoração com balões e flores em tons de rosa, Scheila se emocionou e exclamou: “Uau, filha, que lindo!”. A festa teve direito a bolo personalizado com o nome da adolescente e vista para o mar cristalino da cidade.

Nas redes sociais, Scheila compartilhou momentos da celebração e agradeceu pela experiência: “Gratidão a Deus por esse dia perfeito. Gratidão a Deus por nos permitir viver mais essa viagem”. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 7, ela reforçou: “Seguimos vivendo momentos inesquecíveis em família”.

Tony Salles celebrou o momento com carinho. “Momento mais que inesquecível pro nosso tesouro”, escreveu ele na publicação da esposa.

Destino dos sonhos da filha e da família

Segundo Scheila, a escolha de Dubai partiu da própria Giullia, que sempre sonhou em comemorar seus 15 anos fora do Brasil. “É o sonho da Giullia e o nosso. A gente nunca foi para esse lugar”, revelou a artista antes do embarque, no dia 3 de julho.

A viagem começou com mimos a bordo do avião e surpresas na chegada ao hotel. No dia 22 de julho, data oficial do aniversário, Scheila publicou um texto emocionante homenageando a filha: “Eu sonhei com você antes mesmo de engravidar, como se a vida já me preparasse para te receber com todo amor que só uma mãe pode sentir”.