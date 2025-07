Herança de Nana Caymmi causa polêmica: filha deve ficar com metade

Artista faleceu em 1º de maio deste ano - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

A disputa pela herança de Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música brasileira, já está sendo tratada judicialmente no Rio de Janeiro. A artista faleceu em 1º de maio deste ano, e a abertura do inventário foi realizada no último dia 30 de junho.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Nana deixou um testamento registrado ainda em 2007, no qual definiu sua filha Stella Caymmi, jornalista e escritora, como testamenteira da família. A cantora também era mãe de João Gilberto e Denise, seus outros dois filhos.

Durante a abertura do processo, Stella informou que os bens deixados pela mãe serão detalhados "em momento oportuno", mas adiantou que o patrimônio total está inicialmente avaliado em R$ 4,2 milhões.

O testamento de Nana estabelece que metade da herança seja dividida igualmente entre os três filhos, conforme prevê a legislação brasileira. Já a outra metade será destinada integralmente a Stella. Ela também é curadora do irmão João Gilberto, declarado incapaz após sofrer um acidente de moto com graves consequências à saúde.

Em outra ação judicial, Denise se manifestou sobre a diferença na partilha, reconhecendo que o valor mais alto recebido por Stella reflete a “clara intenção de confiar-lhe funções de maior responsabilidade, especialmente a curadoria do irmão interditado”.