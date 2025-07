Recém-separada, ex-Tiazinha retira silicone dos seios

A famosa contou detalhes sobre o processo - Foto: Reprodução | Instagram

Suzana Alves usou suas redes sociais para contar aos seguidores que estava pronta para retirar suas próteses de silicone dos seios. A ex-Tiazinha fez um post em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 7, e contou detalhes sobre o procedimento.

“Vou fazer minha cirurgia, explantar meu silicone. Estou muito feliz, apesar de estar nervosa. Tem muitos anos que fiz o implante de silicone. Eu tinha 20 anos quando botei e agora estou passando por esse processo de retirada da prótese”, disse ela.

A famosa ainda destacou que pretende deixar os seios com um aspecto mais natural. “Vou fazer também o enxerto. Não vejo a hora de retirar. Já fazia tempo que eu queria muito retirar, porque eu sou uma pessoa natural”, completou.

Separação

Na última semana, Suzana anunciou o fim de seu casamento de 15 anos com o ex-tenista Flávio Saretta. Os dois se casaram em 2010 e são pais de Benjamin Saretta, de 8 anos de idade.

“Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle e precisamos aceitar e seguir em frente”, desabafou.

Evangélica, ela reforçou que sua fé nunca seria abalada. “Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim”, escreveu.

“Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança”, completou.