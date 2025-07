Ex-BBB expõe perseguição de mulher: “Coisa perigosa”

A famosa contou detalhes do ocorrido - Foto: Reprodução | TV Globo

Ana Paula Renault passou por uma situação delicada nesta semana. Através de um post em seu perfil do Instagram, a ex-BBB contou que está sendo perseguida por uma fã e prestará um boletim de ocorrência contra a moça.

“Admiração é bom, mas tem limite. Stalking [perseguição, em português] é crime. Tem uma fã que fica me perseguindo. Se não fosse o motorista do Uber aparecer… entrei no Uber e [ela] abriu minha porta. Não vou hesitar em fazer um B.O. [Boletim de Ocorrência]”, disse ela.

A famosa ainda expôs o relato do motorista por aplicativo que a acompanhava. “Tem que tomar cuidado mesmo. Ela estava transtornada. Não estava de um jeito normal. É uma coisa perigosa, até eu me assustei. Vi ela com a mão no bolso, como se estivesse com alguma coisa na mão, pensei que ela pudesse te atacar de alguma forma”, disse o profissional.

“De certa forma, atacou. [Sem contar] que estava me perseguindo na rua. Vi que seu carro estava se aproximando, sorte que ele é vermelho, e fui até o meio da rua para entrar”, completou Ana Paula.

Stalking é crime?

Sim, a prática de stalking é crime no Brasil desde 2021, quando a Lei nº 14.132 foi sancionada. A prática, que é traduzida como “perseguição insistente”, configura o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).

O crime envolve a ação de perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, seja físico ou virtual, de forma a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo sua liberdade de ir e vir, e sua privacidade.

A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos, e o valor da multa pode ser aumentado se o crime for cometido contra criança, adolescente, idoso, mulher e, ainda, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma.