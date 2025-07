Roberto Justus se revolta após ataques contra filha

O casal rebateu os aatques contra a filha deles - Foto: Reprodução | Instagram

Roberto Justus usou suas redes sociais para se manifestar sobre uma onda de ataques a sua filha mais nova, Vicky, de apenas 5 anos de idade. O empresário posou ao lado da esposa e mãe da criança, Ana Paula Siebert, neste domingo, 7, e repudiou as mensagens que leu na web.

Ele explicou que as ofensas começaram após a modelo compartilhar algumas fotos em que os três aparecem com looks combinando e a criança segura uma bolsa da grife Fendi, que custa em média R$ 14 mil.

“[...] Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina... Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?”, disparou Roberto Justus. “Instigar a morte, o ódio é uma coisa inaceitável. Tem coisas que é inaceitável”, completou Ana Paula, explicando que a garota ganhou a bolsa de presente.

Críticas

O empresário e a modelo ainda ressaltaram que não se importam com as críticas direcionadas a eles, mas esperam que os ataques não se voltem contra os cinco filhos de Justus.

“A gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça a minha família, que a gente sabe que é ridícula e não tem o menor cabimento”, disse ele.

Por fim, o casal mandou um recado para os haters na legenda da publicação. “Poucas vezes nos posicionamos em virtude de críticas ou comentários desagradáveis. Mas instigar a morte e a violência não é aceitável e não pode se tornar ‘normal’”, escreveram.

“Ontem na rede social X ameaças começaram após a publicação de uma foto nossa em família aqui no Instagram… agradecemos as centenas de mensagens que recebemos e não vamos aceitar esse tipo de posicionamento, seja de quem for…”, concluíram.