De Oruam a Ferrugem: entenda os nomes curiosos dos famosos

Os artistas explicaram a origem de seus nomes - Foto: Reprodução | Instagram

Os nomes artísticos escolhidos pelos famosos chamam a atenção dos fãs e admiradores constantemente nas redes sociais. Com nomes completamente diferentes, ou apenas adaptações, de seus nomes de batismo, alguns artistas fazem sucesso.

Os novos codinomes acabam se tornando uma marca registrada desses cantores e atores, ficando mais facilmente na “boca do povo”. Pensando nisso, a reportagem do portal A TARDE reuniu oito dos nomes mais curiosos e explicou a origem de cada um deles.

Confira:

Oruam

Conhecido por suas polêmicas envolvendo seu pai, o traficante Marcinho VP, o rapper Oruam tem um nome artístico que chama atenção por onde passa. Apesar de ser uma palavra nova, “Oruam” é uma adaptação do nome verdadeiro do rapaz, que se chama Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. O nome artístico é uma inversão da palavra “Mauro”.

Xamã

Outro rapper que possui um nome artístico pra lá de inusitado é Xamã. Com o nome de batismo de Geizon Carlos da Cruz Fernandes, o cantor e ator escolheu o vulgo “Xamã” para escapar de possíveis confusões provocadas por seus versos em batalhas de rima.

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, ele explicou que o primeiro nome usado por ele era Nightwolf, inspirado no personagem de mesmo nome do jogo Mortal Kombat. Entretanto, a dificuldade em pronunciar a palavra em inglês o fez alterar para uma versão brasileira.

“Era uma brisa que a galera pegava o nome de personagens, porque o cara vai comer sua mãe, vai xingar sua namorada. Que seja o Nightwolf, não seja eu. Você não usa seu nome. Nightwolf é um xamã fictício, surrealista. É mais fácil falar Xamã do que Nightwolf”, contou.

Fiuk

Filho do cantor Fábio Jr, Filipe Kartalian Ayrosa Galvão adotou o nome de “Fiuk” após um amigo o apelidar desta maneira na infância. Em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, Edson Frutuoso explicou que não imaginava que chamar o cantor e ator desta maneira causaria tanto.

“Éramos crianças e estávamos brincando de cabana, precisávamos de uma senha para o acesso à cabana e dei a ele o nome Fiuk. Eu virei Tétil”, lembrou ele. “Graças ao Tétil eu sou Fiuk. É um amigão, que me ajudou tanto e me defendia sempre, tenho um carinho muito especial por ele”, agradeceu Fiuk.

Chay Suede

Outro famoso que adaptou seu nome de batismo para se destacar no mundo artístico foi o ator global Chay Suede, que foi batizado como Roobertchay Domingues da Rocha Filho.

O famoso explicou que seu nome foi dado pelo avô, o que o fez sofrer um pouco de bullying na escola. “O meu avô inventava nomes. Ele pegava e traduzia. O nome dele era Salustiano de Paula Rocha e ele traduziu para Saylufet Ainobert Dimes Paylufet Roobertchay”, contou ele no programa Lady Night, do Multishow.

O artista ainda contou que escolheu o “Suede” como sobrenome inspirado no no filme Johnny Suede, protagonizado por Brad Pitt. “Na época, a gente mudava o sobrenome. Eu mudei para Chay Suede depois de ter visto esse filme do Brad Pitt. Ele usava um topete e eu achava um barato”, concluiu.

Emicida

Leandro Roque de Oliveira também resolveu adaptar seu nome de batismo para fazer sucesso no mundo do rap. Conhecido popularmente como Emicida, o artista contou que a mudança foi feita durante as batalhas de rap que participava.

Campeão de diversas competições de rima e improvisação, o famoso foi apelidado de assassino pelos amigos, que alegavam que ele “matava” seus oponentes. Com isso, ele juntou a palavra “MC” com “homicida”, tornando-se o famoso “Emicida”.

Cazuza

Um dos artistas mais conhecidos do cenário nacional, Cazuza teve seu nome artístico dado desde o nascimento. Segundo informações da mãe do cantor, Lucinha Araújo, Agenor de Miranda Araújo Neto teve seu nome adaptado por conta de uma expressão utilizada por seu pai, João Araújo, no Nordeste, para se referir a um menino ou moleque.

“Ele era Cazuza desde sempre, né? Porque o João é de origem nordestina. E então, lá no Nordeste, 'moleque' é ‘cazuza’. Na minha família, só tem mulheres. Somos três irmãs, só tenho sobrinhas, e todos os filhos delas são meninas. Quando fiquei grávida, todo mundo achava que seria outra menina, mas o João dizia: ‘Eu vou ter um Cazuza.’ E assim foi, um moleque, um garoto. Ele já nasceu com esse apelido”, disse ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Marrone

Dupla sertaneja do cantor Bruno, Marrone se inspirou em uma personagem feminina para criar seu nome artístico. Em entrevista ao gshow, ele contou que assistiu a série 'Dama de Ouro', que tinha uma personagem chamada Katy Mahoney, e gostou do som produzido pelo nome da moça.

“Eu lembro que tive essa ideia quando vi o seriado 'Dama de Ouro', que tinha uma personagem chamada Katy Mahoney. O nome acabou surgindo daí”, disse ele, que foi batizado como José Roberto.

Ferrugem

Último artista da lista, o cantor Ferrugem aproveitou uma brincadeira para se consagrar como um dos maiores artistas de pagode do país. Batizado como Jheison, ele contou que o nome artístico surgiu através de um apelido dado por um amigo.

“Veio da música o apelido Ferrugem. Um grande amigo meu, Nene Brown, que é um grande artista que a gente tem no nosso país, só que ele tem o defeito de botar apelido nos outros. Não é bem defeito, até porque ele me deu o apelido que acabou virando meu nome”, contou ele em entrevista a ex-BBB Ana Clara.

“Eu fiquei pensando que 'Ferrugem' pra quem quer levar uma vida artística funciona melhor do que Jheison, principalmente no pagode e decidi comprar isso. Não era muito difícil identificar que 'Ferrugem' era melhor que 'Jheison'”, brincou.