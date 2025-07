Emissora de TV atualiza estado de saúde de Edu Guedes

O apresentador está internado - Foto: Reprodução | Instagram

A RedeTV! atualizou o estado do apresentador Edu Guedes nesta segunda-feira, 7. A emissora de TV exibiu o boletim médico do famoso durante o programa matinal Fica Com a Gente, comandado por ele diariamente.

Segundo informações da jornalista Silene Gonçalves, que leu um comunicado da assessoria de imprensa do famoso: “ele passou bem a noite, segue em recuperação estável e evoluindo de forma positiva”. A comunicadora ainda reforçou que “cada dia é uma vitória”.

O programa seguiu com uma foto de Edu Guedes projetada numa televisão que fazia parte do cenário. As frases “Força Edu! A equipe do Fica Com a Gente está com você” também foram exibidas na tela enquanto o estado de saúde dele era atualizado.

Diagnóstico da doença

Edu Guedes foi internado neste final de semana com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas após realizar exames complementares.

O famoso passou por uma cirurgia no sábado, 5, para a remoção do tumor, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “apesar de complexo, transcorreu bem”.

Após a cirurgia, o apresentador Edu Guedes segue em recuperação e compartilhou uma mensagem inspiradora através da sua assessoria de imprensa, na até aqui única manifestação pública sobre o diagnóstico. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou ele.