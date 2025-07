Após cirurgia, Edu Guedes recebe diagnóstico médico para 7 dias

Edu Guedes é apresentador e chef de cozinha - Foto: Reprodução | @eduguedesoficial | Instagram

O apresentador Edu Guedes ainda tem um grande desafio pela frente após ser submetido a uma cirurgia de remoção de um câncer no pâncreas, no sábado, 5. De acordo com sua assessoria de imprensa, o diagnóstico médido é de que os próximos sete dias serão "bastante delicados".

Edu Guedes segue internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, onde foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica. A cirurgia teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”.

O câncer no pâncreas foi descoberto após Edu Guedes ser submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

Após a cirurgia, o apresentador Edu Guedes segue em recuperação e compartilhou uma mensagem inspiradora através da sua assessoria de imprensa, na até aqui única manifestação pública sobre o diagnóstico.

“Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou Edu Guedes após a cirurgia

Nesta segunda-feira, 7, a esposa de Edu Guedes, a apresentadora da Record, Ana Hickmann desabafou sobre a luta do amado contra o câncer.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele”, iniciou ela na legenda da publicação.