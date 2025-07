Ana Hickmann desabafa sobre câncer de Edu Guedes: "Mudar a rota"

A apresentadora se casou recentemente com o rapaz - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann usou suas redes sociais para se manifestar sobre o diagnóstico de câncer do marido, o chefe de cozinha Edu Guedes. A apresentadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 7, e desabafou sobre a luta do amado contra a doença.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele”, iniciou ela na legenda da publicação.

A loira ainda pediu para os fãs continuarem orando pela cura de Edu. “Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada”, concluiu.

Diagnóstico da doença

Edu Guedes foi internado neste final de semana com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas após realizar exames complementares.

O famoso passou por uma cirurgia no sábado, 5, para a remoção do tumor, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “apesar de complexo, transcorreu bem”.

Após a cirurgia, o apresentador segue em recuperação. A RedeTV, emissora em que Edu Guedes trabalha, prometeu maiores informações durante o matinal ‘Fica com a Gente’, às 10 horas, programa apresentado pelo marido de Ana Hickmann.