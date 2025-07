Edu Guedes, marido de Ana Hickmann, descobre câncer e passa por cirurgia

Edu Guedes e Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Instagram

O apresentador Edu Guedes, marido da também apresentadora Ana Hickmann, foi submetido a uma cirurgia neste sábado, 5, Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para remoção de um câncer no pâncreas. As informações são do Portal Leo Dias.

Edu Guedes teria passado mal há alguns dias por conta de uma infecção originária de uma crise renal. Ele foi submetido na ocasião a uma cirurgia de emergência por conta do comprometimento dos rins, quando foi descoberto então o nódulo cancerígeno no pâncreas.

Casamento com Ana Hickmann

Edu Guedes se casou há alguns meses com Ana Hickmann em uma cerimônia discreta no civil e revelada ao público somente dias depois. No entanto, eles ainda pretendem fazer uma festa.

“A fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo e está sendo restaurada. Toda obra ela atrasa, então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito”, disparou.

Mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Corrêa, Ana Hickmann revelou que pretende ter filhos com Edu, que também já é pai da jovem Maria Eduarda, de 16 anos.

"Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, será maravilhoso. É uma coisa que as pessoas vêm cobrando muito, falando muito sobre isso. Tanto eu quanto Edu, a gente quer", disse Ana.