Ana Hickmann choca e diz que vai tatuar nome de Edu Guedes - Foto: Reprodução

Amor marcado na pele? Ana Hickmann, de 44 anos, surpreendeu ao revelar em seu canal no YouTube que está disposta a fazer uma tatuagem de casal com o chef Edu Guedes, de 51. A apresentadora comentou a ideia com o namorado e perguntou se ele também toparia eternizar o amor na pele, mas Edu reagiu com cautela.

“Estou falando sério! Se pensar muito, não faz. Eu já tenho isso certo dentro de mim”, afirmou Ana, que explicou sua filosofia: decisões impulsivas costumam dar mais certo em sua vida do que as excessivamente planejadas.

Ana já tem uma tatuagem feita há seis anos: o nome "Alexandre", uma homenagem ao filho e ao ex-marido, com dois corações - um maior para o empresário, outro menor para o filho.