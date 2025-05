Ana Hickmann se casa com Edu Guedes de forma discreta

Os dois estão juntos desde o término da apresentadora com o ex - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann surpreendeu os seguidores ao revelar que já está casada com Edu Guedes. A apresentadora publicou um vídeo em seu canal do Youtube, nesta segunda-feira, 19, e contou que os dois se casaram no civil, em uma cerimônia discreta.

“Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece [ela e Edu] e eu sempre sonhei”, disse ela, que ainda revelou que os dois pretendem realizar o evento depois da reforma na fazenda do amado.

“A fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo e está sendo restaurada. Toda obra ela atrasa, então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito”, disparou.

Família grande

Mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento dela com o empresário Alexandre Corrêa, Ana Hickmann revelou que pretende ter filhos com Edu, que também já é pai da jovem Maria Eduarda, de 16 anos.

“Essa vontade [de ter filho] existe, é muito forte, tanto para mim quanto para Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, será maravilhoso. [..] É uma coisa que as pessoas vêm cobrando muito, falando muito sobre isso”, explicou.

“Tanto eu quanto Edu, a gente quer. Mas preciso dizer, se acontecer vai ser maravilhoso, e se não acontecer está tudo bem. Eu tenho um filho incrível, e ele tem uma filha maravilhosa, e a gente está muito bem com isso, estamos realizados. Mas se isso rolasse hoje, seria muito legal mesmo”, concluiu.