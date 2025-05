Do auge ao crime: saiba tudo sobre o influenciador Iuri Sheik

Empresário e criador de conteúdo, baiano enfrenta júri popular por crime ocorrido em 2019 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Iuri Santos Abrão, mais conhecido como Iuri Sheik, está sendo julgado por júri popular nesta terça-feira, 20, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ele é acusado de assassinar o empresário William Oliveira durante uma festa de São João em 2019. O caso ganhou grande repercussão na época, especialmente por envolver um dos primeiros influenciadores digitais da nova geração baiana.

Origens e trajetória no mundo digital

Nascido em Salvador, na localidade de Jaguaripe, no bairro de Cajazeiras, Sheik tem 37 anos e é pai de três filhos. Cresceu em meio a realidades desafiadoras, incluindo a proximidade com o mundo do crime, o que o levou a se mudar ainda jovem para o bairro de Pirajá. Foi lá que o desejo de mudar de vida e empreender começou a se tornar realidade.

Apaixonado por dança e cultura pop, Iuri começou a gravar vídeos com artistas do pagode baiano, como Psirico, e chegou a aparecer em registros com Ivete Sangalo, Neymar Jr., Daniel Alves, Léo Santana, ACM Neto (ex-prefeito de Salvador) e Bruno Reis (atual prefeito).

Iuri Sheik e Neymar Jr | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com uma personalidade performática, logo passou a se destacar nas redes sociais, adotando o nome artístico de “Sheik” e se tornando figura conhecida em festas, eventos e blocos carnavalescos. Ele também gravou diversas entrevistas para a televisão baiana e foi um dos precursores da moda 'foveira' na Bahia, com o cabelo descolorido e moicano que usava.



Empreendedorismo e estilo marcante

Durante seu trabalho no escritório da banda Pagod'art, Sheik passou a revender relógios da Feiraguay e, depois, investiu na comercialização de roupas. Mais tarde, abriria lojas próprias, marcando presença no setor de moda com peças de marcas populares. Seu estilo extravagante, com cabelo descolorido e moicano, tornou-se uma marca registrada, influenciando tendências na periferia de Salvador.

Empresário e criador de conteúdo, baiano enfrenta júri popular por crime ocorrido em 2019 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O crime que mudou sua trajetória



Na noite de 23 de junho de 2019, durante uma festa do tipo "paredão" em Santo Antônio de Jesus, Iuri se envolveu em uma discussão com o empresário William Oliveira, ex-sócio da banda Black Style. Testemunhas relataram que, após William se recusar a cumprimentá-lo, Iuri foi até seu carro, pegou uma arma e disparou dois tiros contra ele. William foi hospitalizado, mas faleceu três dias depois.

Empresário William Oliveira, ex-sócio da banda Black Style | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Iuri confessou o crime durante depoimento à polícia, alegando uma rixa antiga como motivação. Ele foi preso preventivamente e permaneceu no Complexo Penitenciário da Mata Escura por aproximadamente um ano e cinco meses. Em setembro de 2020, obteve liberdade provisória por meio de habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia.



Julgamento em andamento

Quase seis anos após o crime, Iuri Sheik enfrentou júri popular nesta terça-feira, 20, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, em Santo Antônio de Jesus. Durante o julgamento, Iuri negou ter qualquer participação no assassinato de William Oliveira, afirmando: "Não matei ninguém" . A defesa de Iuri alega legítima defesa, enquanto a acusação busca a pena máxima de 30 anos de prisão.