Latino acusa filho dependente químico de extorsão; saiba detalhes

Latino surpreendeu os seguidores do Instagram nesta terça-feira, 20, ao revelar que está sendo extorquido pelo filho. Apesar de não ter revelado o nome do rapaz, o cantor informou que ele tem 27 anos e é dependente químico.

Em seu relato, o artista também contou que o rapaz já agrediu a própria mãe e a madrasta, Raffa Rarbbie. “Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só ter ficado anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério: que era a dependência química”, contou.

“E quando a gente fala de dependência química, não é só o algo e as drogas. Existe uma dependência química psicológica, que a gente chama de 'pobre coitadismo'". As pessoas preferirem mergulhar na bebida, nas drogas, para justificar uma infância que ele não teve ao lado do pai. Eu não tive um pai presente e nem por isso eu me tornei um cara mau-caráter”, reforçou.

Latino ainda revelou que o herdeiro causou tantos problemas que ele o devolveu para a mãe. “Convivendo com esse meu filho, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua sociopatia, até que eu expulsei ele de casa. O fardo estava pesado. Não só por ele não querer trabalhar”, disparou.

“Aí que eu fui descobrir essa dependência química, e devolvi ele para a mãe biológica, que também o expulsou de casa. E ele foi morar na rua, e eu peguei ele novamente para morar comigo. Ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo o que ele queria era se drogar e beber”, completou.

Extorsão

Em seu vídeo, Latino explicou que era constantemente ameaçado pelo filho, que pedia dinheiro para não expor o conflito familiar para a mídia, alegando que todos acreditariam na versão dele e não na do pai.

“Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas iam acreditar nele. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele. Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho”, confessou.

“Eu tive que parar, porque o dinheiro estava indo para sustentar o vício dele. Estou sofrendo muito, porque eu queria muito poder ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento eu tenho que cortar de vez o laço e a pensão, porque eu estava destruindo o meu próprio filho”, concluiu o famoso.

Versão do filho

Chateado com a exposição, Guilherme Rocha, também conhecido como Namentti, assumiu que Latino estava falando dele e deu sua versão da história. Ele publicou um vídeo do cantor fumando um cigarro e alegou que ele nunca foi um exemplo de pai.

“Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá”, escreveu ele na legenda da publicação, sem dar muitos detalhes sobre o caso.

Pai de 12 filhos

Vale lembrar que Latino é pai de 10 filhos biológicos, todos frutos de relacionamentos diferentes. As idades dos jovens variam entre 11 e 29 anos e a maioria deles é ligado a artes.

São eles: Dayana Maia, filha da advogada Izabel Cristina; Amanda Rocha, filha de Jucinéia de Oliveira, ex-presidente de fã-clube de Latino; Victor Hugo, filho de Roselma Severina de Souza; Guilherme Gabriel, filho de Verônica Rodrigues; Bruna Morais, filha de Josélia Morais; Suzanna Freitas, filha de Kelly Key; Ana Júlia, filha de Neusimar Condensei; Bernardo Neiva, filho da modelo Fernanda Neiva; Valentina Deneno, filha de Glaucia Deneno e Matheus, filho de Jaqueline Blandy.