Ex-BBB recebe honraria da Câmara de Vereadores: “Reconhecimento”

Ex-BBB celebrou a honraria - Foto: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, homenageou o ex-BBB Vinícius Nascimento nessa segunda-feira, 19. O baiano recebeu o título de cidadão santoantoniense.

O influenciador mostrou detalhes do momento em seu perfil no Instagram e celebrou a honraria. “Oficialmente cidadão santoantoniense! Nem consigo expressar o tamanho da minha alegria pelo reconhecimento oficial do meu amor por essa cidade!”, iniciou.

Ex-BBB Vinícius Nascimento | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

O rapaz completou: “Foi em Santo Antônio de Jesus que cresci e me criei e aqui é o porto pra onde sempre vou voltar! Obrigado à Câmara de Vereadores pela homenagem, esse menino aqui ainda tem muito o que mostrar ao mundo e nosso interior vai junto comigo!”.

Veja o momento:

A homenagem reconhece a visibilidade positiva que o ex-brother deu ao município durante sua participação no Big Brother Brasil 25, exibido pela TV Globo.

Desabafo sobre bissexualidade

Ex-participante do BBB 24, Vinicius Nascimento falou abertamente sobre a decisão de assumir sua bissexualidade durante o reality show da TV Globo. Em entrevista concedida ao Portal A Tarde, o ex-promotor de eventos confessou que teve medo da repercussão do assunto na internet.

“A diferença é altamente apontada pelas pessoas. Todo mundo acha que você tem que viver de uma forma, que você tem que conduzir sua forma baseada no que o outro acredita. Sendo que o mais importante é cada um tomar conta da sua vida, lavar suas roupas e trabalhar para pagar suas contas no final do mês e pagar suas contas”, disse ele.

O baiano ainda rebateu as críticas dos internautas, que chegaram a alegar que ele se assumiu para permanecer no jogo e não ser eliminado. “Com a exposição que um programa como Big Brother causa, sempre terão pessoas que vão te elevar e falar ‘nossa, que menino corajoso’. Como terão pessoas que disseram também que eu estava fazendo isso pelo jogo. Sendo que não tem nada a ver”, afirmou.

“A minha vida foi uma exposição muito grande e sim, aliado a isso eu tinha muito receio. Tinha os meus monstros também, os meus medos, mas graças a Deus eu venho de um lugar onde eu pertenço desde que eu nasci e hoje não foi diferente”, completou ele , que foi ovacionado ao fazer um encontro de fãs nesta sexta-feira, 25, em um shopping de Salvador.