Ex-BBB Vinicius desabafa sobre críticas após assumir sexualidade

Vinicius Nascimento confessou que teve medo da repercussão do assunto na internet - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Ex-participante do BBB 24, Vinicius Nascimento falou abertamente sobre a decisão de assumir sua bissexualidade durante o reality show da TV Globo. Em entrevista concedida ao Portal A Tarde, o ex-promotor de eventos confessou que teve medo da repercussão do assunto na internet.

“A diferença é altamente apontada pelas pessoas. Todo mundo acha que você tem que viver de uma forma, que você tem que conduzir sua forma baseada no que o outro acredita. Sendo que o mais importante é cada um tomar conta da sua vida, lavar suas roupas e trabalhar para pagar suas contas no final do mês e pagar suas contas”, disse ele.

O baiano ainda rebateu as críticas dos internautas, que chegaram a alegar que ele se assumiu para permanecer no jogo e não ser eliminado. “Com a exposição que um programa como Big Brother causa, sempre terão pessoas que vão te elevar e falar ‘nossa, que menino corajoso’. Como terão pessoas que disseram também que eu estava fazendo isso pelo jogo. Sendo que não tem nada a ver”, afirmou.

“A minha vida foi uma exposição muito grande e sim, aliado a isso eu tinha muito receio. Tinha os meus monstros também, os meus medos, mas graças a Deus eu venho de um lugar onde eu pertenço desde que eu nasci e hoje não foi diferente”, completou ele , que foi ovacionado ao fazer um encontro de fãs nesta sexta-feira, 25, em um shopping de Salvador.

Eu sou muito acolhido pelas pessoas, muito abraçado e que isso é só um detalhe na minha vida, porque eu sou tantas outras coisas que isso acaba sendo só um detalhe. Vinicius Nascimento - ex-BBB

Vinicius abre o jogo sobre romance de Aline e Diogo

Vinicius Nascimento abriu o coração e falou sobre o suposto envolvimento de Aline Patriarca e Diogo Almeida após o fim do BBB 24. Melhor amigo da ex-policial militar, o jovem revelou, com exclusividade ao Portal A Tarde, que torce pela felicidade da baiana, independente de quem ela escolha se relacionar.

“Eu até venho comentando isso ao longo do tempo. Eu não me coloco no direito de aprovar nada, porque Aline é uma mulher adulta, inteligentíssima e que eu sempre reafirmo que eu estou pela felicidade dela”, disse ele.

O ex-produtor de eventos ainda reforçou que vai apoiar qualquer relacionamento de Aline. “Ela é minha melhor amiga e eu quero vê-la feliz, independente da pessoa que ela estiver. Então acho que é isso, eu estou pela felicidade dela. Quem ela escolher e quiser estar do lado, eu só vou apoiar e vou aceitar na minha vida também”, completou.