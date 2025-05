Davi Brito choca web ao revelar quais ex-BBBs ainda falam com ele

Davi Brito desbafou sobre suas amizades pós-BBB - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito usou suas redes sociais para falar sobre as amizades que cultivou após o fim do BBB 24. Sincero, o baiano fez uma série de stories em seu perfil do Instagram, na última semana, e surpreendeu ao revelar quais brothers ainda falam com ele.

“São um bando de falsos mesmo, um bocado de pessoas falsas, poucos falam comigo. MC Binn Laden fala comigo, Lucas Buda fala comigo. Poucas pessoas falam comigo, poucas”, disse ele.

O que chama atenção é que foram pessoas que brigaram com o baiano durante o reality show. “Pessoas que eu briguei no Big Brother, que foram meus inimigos no Big Brother falam comigo hoje”, disparou Davi.

O famoso ainda aproveitou para alfinetar Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, que foram seus amigos durante a edição. “Isso são pessoas de exemplo, não pessoas que eu passei o Big Brother inteiro com amizade e chegam hoje e não me dão nem um oi”, concluiu.