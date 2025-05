Thiaguinho e Carol Peixinho revelam sexo do primeiro filho; assista

Carol Peixinho e Thiaguinho estão esperando o primeiro filho - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Thiaguinho e Carol Peixinho emocionaram os internautas nesta quarta-feira, 23, ao anunciarem o sexo do bebê que estão esperando. O casal publicou um vídeo do chá revelação, que contou com a presença de familiares e amigos na casa deles.

“Tem notícia boa dançando nos nossos corações… A gente já sabe QUEM está vindo por aí! O amor cresceu, se multiplicou, e agora tem NOME… Estamos muito, muito felizes!!! E ontem tivemos a alegria de descobrir quem é nosso bebê com nossas famílias e amigos…”, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Carol ainda agradeceu o carinho do público e revelou que os dois terão um menino. “E claro, viemos compartilhar desse AMOR e nossa EMOÇÃO com vocês! Obrigado por tanto carinho!!!! Beijo grandeeee! Nós 3!”, completou ela.

Nos comentários, diversos fãs e amigos celebraram o bebê. “EU SABIA!!!! Você nasceu pra ser mãe de menino!”, disparou uma. “Ah meu Deus!!! Vem Bento! Já estamos te esperando com muita alegria”, afirmou outra.