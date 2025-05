BBB 25: Campeã do BBB 23 desabafa após ser esquecida em VT

A ex-BBB não curtiu a final do programa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Amanda Meirelles usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a final do BBB 25, na madrugada desta quarta-feira, 23. Campeã da 23ª edição do reality show, a médica fez um post enigmático em seu perfil do ‘X’, antigo Twitter.

“Sempre tão carinhosos”, escreveu ela em tom de deboche. Intrigada, uma internauta perguntou o que tinha acontecido e recebeu uma resposta inesperada. “Não mostraram a Amanda no VT do BBB 23”, explicou o fã da profissional de saúde.

passada nao tinha reparado pic.twitter.com/ivZxQrr2pS — BBBabi (@babi) April 23, 2025

Desabafo contra haters

Horas antes do anúncio da vitória de Renata Saldanha, Amanda publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram e desejou boas vibrações para a pessoa escolhida pelo público.

“Espero que essa pessoa [que ganhar] encontre um ambiente mais respeitoso, e que as pessoas que estão aqui fora não tentem tirar o mérito de quem vence. Isso é muito comum. Independentemente de quem vença, sempre vai ter gente criticando. Esse é o jogo”, disse ela.

“Tentar diminuir a vitória do outro não vai dar o título a quem você queria que vencesse. Da próxima vez, se esforce, cumpra as regras do programa e vote mais. A regra é clara. Quem ganha é quem tem mais votos. Eu já prevejo. Todo ano o ciclo se repete, e quem ganha carrega o fardo de sempre mostrar que é suficiente para ter ganhado o prêmio”, completou.