Aline Patriarca é exposta por fãs e se pronuncia: “Desrespeitosos”

Aline Patriarca publicou um pronunciamento nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Aline Patriarca fez um pronunciamento nas redes sociais nessa segunda-feira, 19, após uma polêmica envolvendo o seu nome tomar proporções que ela não esperava. Seguidores da ex-policial militar passaram a relatar publicamente que foram bloqueados por ela nas redes sociais.

Alguns dos internautas disseram que faziam parte da equipe que administrava os perfis de Aline durante sua participação no Big Brother Brasil 25, programa da TV Globo.

Pronunciamento

Depois disso, a baiana compartilhou uma nota oficial em seu X, antigo Twitter, e afirmou que a sua conta havia sido invadida. “Informo que minha conta foi invadida e está sendo usada indevidamente por terceiros, que vêm se passando por mim, bloqueando seguidores e fazendo comentários desrespeitosos a fãs”, disse ela no comunicado.

Patriarca afirmou que adotou todas as providências necessárias diante da situação. “Estou tomando todas as medidas cabíveis, incluindo a busca de apoio policial e judicial, além de contato com a plataforma para recuperar o acesso e responsabilizar os envolvidos. Agradeço pela compreensão.”

🚨 ATENÇÃO

/Equipe Aline Patriarca pic.twitter.com/DwJ3sdi4hZ — Aline Patriarca 🌪️ (@aline_patriarca) May 19, 2025

Depois disso, Aline deu mais detalhes da invasão em um vídeo que ela gravou e publicou em seu perfil no X. Ela voltou a reforçar que não tem ontrole sobre a conta no momento e relatou comportamentos recentes suspeitos no perfil.

“No início, a conta não apresentava nenhuma movimentação, mas depois começou a bloquear seguidores e responder a alguns perfis com comentários ofensivos”, disse. Além disso, a ex-BBB falou que não compreende exatamente a motivação por trás da ação, mas garantiu que está tratando o caso com seriedade.

“Ainda não entendi muito bem o objetivo dessa pessoa, mas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Isso está me causando prejuízos. Antes eu achava que não havia necessidade de tornar isso público, porque estava resolvendo, mas como envolve questões jurídicas, preciso aguardar alguns procedimentos”, seguiu.

Patriarca completou dizendo que a pessoa responsável pela invasão teria bloqueado usuários da própria equipe, que também tinham acesso ao perfil. “Só quero dizer a vocês que não vou deixar que pessoas ruins interfiram na minha vida, mas preciso da compreensão de vocês neste momento.”

Assista ao vídeo:

Oi, gente!

Preferi gravar esse vídeo explicando melhor o que aconteceu. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. pic.twitter.com/9HUWFI05kk — Aline Patriarca 🌪️ (@aline_patriarca) May 19, 2025

Aline Patriarca assume romance com Diogo Almeida

Parece que o romance de Aline Patriarca e Diogo Almeida seguiu firme após o fim do BBB 25. A baiana compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram, neste final de semana, em que aparece de mãos dadas com o ator.

Nas imagens, os dois aparecem juntos em um evento em prol de crianças com câncer. Apesar do profissionalismo, o clima de romance e intimidade foi perceptível, confirmando o romance do casal, que se conheceu dentro do reality show da TV Globo.

Horas depois, Diogo compartilhou um vídeo romântico ao lado da ex-PM, ao som da canção ‘Medo Bebo’, das cantoras Maiara e Maraisa. No registo, eles aparecem lado a lado em um quarto, enquanto observam uma lareira.

Repercussão dos fãs

Entretanto, parece que alguns fãs de Aline não gostaram muito de saber do retorno dela com o artista. Na web, diversos internautas revelaram sua insatisfação com o casal, alegando que a baiana merecia estar com alguém melhor.

“E eu torci tanto!sério que decepção, não por ela estar com esse homem que nunca moveu a língua pra defendê-la e sim, por pouco a pouco estar deixando a carreira afundar por conta de uma paixonite! Quem acompanhou no BBB e palavras do melhor amigo sabe que Aline infelizmente se perde”, disse uma.

“Aguardemos o exposed do final do relacionamento dela contando como o macho era abusivo”, debochou outra. “Mulher maravilhosa, se perde tanto por causa de macho”, reforçou uma terceira.