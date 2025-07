Novo amor? Bruna Marquezine é flagrada com influenciador

A famosa curtiu a noite ao lado do rapaz - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Marquezine foi flagrada curtindo a noite deste domingo, 6, em um restaurante na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. No registro, a atriz aparece deixando o local acompanhada do influenciador Daniel Campos.

Bruna Marquezine saindo de um restaurante na Gávea (06/07). pic.twitter.com/PKuKt9nZ8p — QGM Midias (@QGMMidias) July 6, 2025

O flagra chegou a levantar especulações de um possível novo romance da famosa, que está solteira desde fevereiro deste ano, quando confirmou o fim do namoro com o ator João Guilherme, semanas depois da celebração do aniversário dele na fazenda de seu pai, o cantor Leonardo.

Entretanto, Bruna e Daniel não passam de bons amigos e já apareceram juntos em outras ocasiões, tais como o festival Lollapalooza e uma viagem para Fernando de Noronha. Ele também compartilha momentos com a cantora Priscilla, amiga da atriz.

Reconciliação

Recentemente, Bruna Marquezine e João Guilherme agitaram os internautas ao surgirem juntos em um vídeo publicado no TikTok de um amigo do ex-casal. Na gravação, os dois aparecem dublando uma canção da cantora Sabrina Carpenter, acendendo os rumores de um possível reconciliação

Eles também foram vistos no casamento da atriz Giovanna Lancellotti com o empresário Gabriel Davi, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, no último dia 28. Entretanto, não posaram juntos nos registros do evento, que contou com a presença de diversos famosos.

Já há quatro semanas, a atriz também esbarrou com ex-namorado em um bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois estavam com o mesmo grupo de amigos e mal se falaram no local.