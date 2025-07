Aparência de ex-global chama atenção: “Desarmonização facial”

O ator recebeu uma série de críticas na web - Foto: Reprodução | TV Globo

Guilherme Leicam ganhou os holofotes ao participar do programa Domingo Legal, no SBT, neste domingo, 6. Convidado do quadro ‘Passa ou Repassa’, o ex-global chamou atenção por sua aparência, já que costuma ser chamado de galã pelos telespectadores.

“Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização sendo que já era perfeito antes”, escreveu uma usuária da rede social ‘X’, o antigo Twitter.

Internautas comentando sobre aparência do ator | Foto: Reprodução | X

“O cara era harmonizado naturalmente, gente bonita não deveria fazer esse tipo de procedimento porque sempre acaba com a beleza de fábrica”, afirmou outro. “Meu Deus, a desarmonização facial”, debochou um terceiro.

Envelhecimento

Apesar das críticas, alguns fãs saíram em defesa do artista e alegaram que sua mudança na aparência se deu devido ao envelhecimento dele. Outros ainda afirmaram que o ator engordou ao longo dos anos e o rosto ficou mais redondo.

“Gente só pra vocês saberem que engordar e envelhecer também muda o rosto viu? nem tudo é harmonização”, disse um. “Gente ele envelheceu ué. Comparar com foto dele de 15 anos atrás é sacanagem”, afirmou outra.

Trabalhos na TV

Vale lembrar que Guilherme já atuou em novelas famosas da TV Globo, tais como Chocolate com Pimenta (2003), Fina Estampa (2011), Malhação (2012/2013), Em Família, Alto Astral (2014) e A Dona do Pedaço (2019).