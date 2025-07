Diagnosticado com câncer, Edu Guedes também sofreu com fratura exposta

Edu Guedes, chef de cozinha e apresentador - Foto: Reprodução/Instagram

Diagnosticado com câncer no pâncreas e recém operado, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, da RedeTV!, já teve que lidar com uma dura recuperação em outro momento. Em junho de 2020, o noivo de Ana Hickmann sofreu um acidente de buggy enquanto dirigia no seu sítio em Araras, no interior de São Paulo, e teve fratura exposta.

"Talvez tenha sido o momento mais difícil da vida porque foi muito grave e mexeu com meu presente e meu futuro", recordou em março de 2023 em participação no programa 'Faustão na Band', da Bandeirantes.

À época, Edu Guedes detalhou sobre a complicada recuperação e a perda dos movimentos. "Precisei me reprogramar para coisas que nunca imaginei. Lembro que meu sonho era voltar a segurar um copo com água, não era nem voltar a trabalhar. Só depois de muitos meses consegui fazer isso. Eu era canhoto e agora sou destro. Não sinto o braço esquerdo do cotovelo para baixo, porém quase todos os movimentos já voltaram", afirmou.

Além da fratura exposta, o acidente sofrido por Edu afetou seus músculos e tendões. "No fim do dia está mais dolorido o braço, mas faz parte. Sei que vai passar em breve", disse em outubro de 2020 à Folha de S.Paulo.



Retorno à televisão em meio a dificuldade

Na ocasião, o apresentador revelou que foi incentivado pela filha a não deixar a TV. "Expliquei a ela da dificuldade que eu sentia após perder 100% dos movimentos. E ela falou que eu não podia deixar as pessoas sem as receitas. Daquele dia em diante tive a certeza de que iria voltar", relembrou.

"No começo [da recuperação) eu estava apreensivo porque me coloquei à disposição da emissora [RedeTV!] para voltar mesmo sem saber se teria algum movimento no braço. Voltei com ele imobilizado e sem movimento algum. Então foi difícil encarar. E depois teve o novo desafio [mudança para a Band] que me motivou mais a melhorar e a fazer as pessoas poderem me olhar de forma diferente. Tinha opção de parar e fiz a escolha certa, que foi lutar e mostrar que todos são capazes", detalhou Edu Guedes, que retornou à RedeTV posteriormente.

Segundo o portal LeoDias, Edu Guedes passou por uma cirurgia delicada para retirada do câncer no pâncreas no último sábado, 5, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.