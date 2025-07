Câncer de Edu Guedes tem alta taxa de mortalidade no Brasil

- Foto: Arquivo pessoal

O apresentador Edu Guedes, marido da também da apresentadora Ana Hickmann, foi submetido a uma cirurgia neste sábado, 5, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para remoção de um câncer no pâncreas.



Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pâncreas mais comum é do tipo adenocarcinoma - que se origina no tecido glandular -, correspondendo a 90% dos casos diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do órgão (a cabeça). As outras partes do pâncreas são corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).

Pelo fato de ser de difícil detecção e ter comportamento agressivo, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade. No Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes. É responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 5% do total de mortes causadas pela doença.

O risco de câncer de pâncreas aumento com idade avançada. Raro antes dos 30 anos, tornando-se mais comum a partir dos 60. Condições associadas ao comportamento, como obesidade, diabetes tipo 2, tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixo consumo de fibras, frutas, vegetais e carnes magras; e condições genéticas ou hereditárias, como síndrome de Lynch, câncer pancreático familial e pancreatite hereditária, aumentam o risco de desenvolver essa doença.

Atenção:

A informação existente neste portal pretende apoiar e não substituir a consulta médica. Procure sempre uma avaliação profissional ao sentir qualquer sintoma.