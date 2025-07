Após condenação, Léo Lins faz piada com câncer de Preta Gil

O humorista foi processado pela cantora - Foto: Reprodução | Instagram

Léo Lins voltou a se envolver em polêmicas com suas piadas ofensivas, durante um show do espetáculo “Enterrado Vivo”, em São Paulo. O humorista ironizou o câncer da cantora e afirmou que a doença a fará emagrecer.

A piada foi feita após o famoso relembrar um processo por danos morais movido pela filha de Gilberto Gil em 2019. Na época, Léo Lins comparou Preta com uma “porca” durante um programa de TV.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”, disparou ele nesta semana.

Sem medo da condenação

Segundo informações da reportagem do Jornal O Globo, que esteve presente no show, o famoso também ironizou sua condenação judicial, que decretou oito anos de prisão em regime fechado.

“Se você cometeu um homicídio sendo réu primário, consegue chegar a pegar sabe quantos anos? Seis anos. Eu peguei oito. A mensagem da Justiça é: ‘Se você é preconceituoso, não faça piada, mate!’ Vai sair mais cedo da cadeia”, disse ele.

“Quem fala no palco, diz, não é ele, mas o personagem. Quanto mais tentam me calar, mais ouvido eu sou. Até surdo já me escuta”, completou o artista, recebendo os risos da plateia, que contava com mais de 700 pessoas.