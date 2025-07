Amigos? Natanzinho Lima e Nattan posam juntos após polêmica

Os cantores possuem o memso nome artístico - Foto: Reprodução | Instagram

Natanzinho Lima e Nattan deram um fim ao boato de briga entre eles nesta quinta-feira, 26. Os artistas compartilharam um registro junto no Instagram e trocaram declarações, deixando claro que mantêm uma boa relação.

“Imagina uma cana desses dois em? Satisfação imensa conhecer esse cara da energia fora da curva. Natanzinho falando de amor, e o natanzinho no brega no 12”, escreveu o cantor de arrocha na legenda da publicação.

Já o pai da filha de Rafa Kalimann compartilhou o registro no stories e brincou com o amigo. “Fala de amor cachorro”, escreveu ele, trocando de chapéu com o rapaz na publicação seguinte.

Relembre a treta

Os boatos de confusão entre os dois surgiu após circular na web um processo judicial envolvendo os dois artistas. Segundo informações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), os dois estavam brigando pelo reconhecimento da marca “Natanzinho”.

No processo, o cantor Natanzinho Lima alega que já utilizava o nome artístico Natanzinho antes de Nattan (Natanael Cesário dos Santos) ter feito o registro oficial da marca. Por outro lado, Nattan possui o registro concedido pelo INPI, o que lhe garante, em tese, exclusividade no uso comercial e artístico do nome.

Entretanto, Lima esclareceu a situação durante uma entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, neste São João. O artista contou que não há qualquer desentendimento com o xará e afirmou que mantém uma boa relação com ele.

“Algumas pessoas me perguntaram se eu tenho algum tipo de briga com o Nattan e eu sempre respondo que não. Eu já conversei com o Nattan, inclusive canto uma música dele, ‘O que eu mais quero é te amar praia’. Ele até fez uma postagem falando sobre mim, mencionando o cantor Nattanzinho Lima do Arrocha. Ele mencionou Aracaju, mas sou de Itabaiana”, comentou.