Deu ruim! Nattanzinho e Natanzinho Lima brigam pelo uso da marca - Foto: Divulgação / Reprodução

Uma disputa inusitada vem movimentando os bastidores do forró e piseiro: os cantores Nattanzinho e Natanzinho Lima travam uma batalha judicial pelo uso da marca Nattanzinho. O caso tramita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), onde aguarda o exame de mérito das partes envolvidas.

Segundo informações oficiais, o cantor Natanzinho Lima alega que já utilizava o nome artístico Natanzinho antes de Nattan (Natanael Cesário dos Santos) ter feito o registro oficial da marca. Por outro lado, Nattan possui o registro concedido pelo INPI, o que lhe garante, em tese, exclusividade no uso comercial e artístico do nome.

Como começou a disputa pelo nome Nattanzinho?

O processo foi iniciado quando Natanzinho Lima acionou o INPI, argumentando que tem prioridade de uso do nome por já tê-lo utilizado em sua carreira artística há mais tempo. No entanto, o registro da marca no órgão foi feito por Nattan, que consolidou sua presença no mercado com o nome Nattanzinho, associado a diversos produtos e apresentações.

Agora, cabe ao INPI decidir se a comprovação de uso anterior de Natanzinho Lima será suficiente para anular ou limitar os direitos comerciais de Nattan sobre a marca.

Artistas seguem em alta no mercado musical

Enquanto aguardam o desenrolar da ação judicial, tanto Nattan quanto Natanzinho Lima continuam em franca ascensão no cenário nacional. Ambos realizam shows por diversas regiões do Brasil, com agendas movimentadas e crescente base de fãs.

Apesar da disputa legal, os dois cantores seguem promovendo suas respectivas carreiras normalmente, inclusive lançando músicas e participando de grandes eventos do gênero.

Gravidez de Rafa Kalimann movimenta o meio artístico

Em paralelo a essa movimentação no universo dos artistas, outra notícia tem agitado o mundo dos famosos: Rafa Kalimann, ex-BBB e influenciadora, anunciou recentemente que está grávida. A informação foi confirmada nas redes sociais da apresentadora, que celebrou o momento ao lado do namorado Allan Souza Lima.

A novidade gerou grande repercussão nas redes, com fãs, amigos e diversas celebridades desejando felicidades ao casal. Rafa, que já vinha mostrando um momento mais voltado para a família e novos projetos pessoais, agora vive uma fase de grandes transformações em sua vida pessoal.