Amado Batista traiu esposa com amiga, diz jornalista

O casal estava casado há três meses - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a lua de mel de Amado Batista e Calita Franciele não durou por muito tempo. Segundo informações do jornalista Leo Dias, durante o programa ‘Fofocalizando’, do SBT, o cantor traiu a jovem, que é 51 anos mais nova que ele.

“Eles estão separados sim, pois ela descobriu uma traição dele com uma amiga dela. Uma amiga íntima do casal”, revelou o comunicador, deixando os outros apresentadores em choque com a informação.

É bomba atrás de bomba envolvendo o cantor Amado Batista #FofocalizandoNoSBT



***informações extra oficial que Léo Dias está recebendo. pic.twitter.com/pTKDZvsDc4 — Rangel (@rangelteve) June 26, 2025

Vale lembrar que o artista está casado há cerca de três meses com Calita. Eles fizeram uma cerimônia luxuosa em uma das fazendas do famoso, localizada em Vitória, no Espírito Santo.

Rumores de término

Os rumores de separação entre o casal surgiram após Amado Batista fazer uma declaração polêmica em seu show nesta semana, em Aracaju. Durante a apresentação, o artista afirmou que estava solteiro novamente.

“Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo. Dizem que a vida de solteiro é melhor do que a de casado, não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”, disse ele no palco.

Entretanto, Calita se pronunciou sobre o assunto e negou a separação. “Mais tarde vou fazer um vídeo explicando a questão do meu Instagram e sobre a questão do vídeo do Amado que está circulando, tá bom? Mas não se preocupem, já adianto pra vocês que a gente está bem”, disse ela em seu perfil do TikTok.