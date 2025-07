Terminou? Esposa de Amado Batista fala sobre rumores de separação

Declaração acendeu o alerta entre os fãs - Foto: Reprodução | Instagram

O casamento entre o cantor Amado Batista, de 74 anos, e a modelo Calita Franciele, de 23, voltou a ser assunto nas redes sociais após uma série de acontecimentos que levantaram suspeitas sobre uma possível separação. A influenciadora desativou sua conta no Instagram e, no mesmo dia, o artista surpreendeu o público ao dizer, durante um show, que estava solteiro.

A declaração acendeu o alerta entre os fãs, especialmente porque o casal oficializou a união em março deste ano. Até então, Calita costumava compartilhar rotinas e momentos ao lado do marido em suas redes sociais.

A fala de Amado Batista

Durante uma apresentação no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), na última quarta-feira, 25, Amado Batista fez um comentário que repercutiu entre os fãs.

“Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que a de casado, não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”, disse ele no palco.

A fala foi interpretada por muitos como uma possível confirmação do fim do casamento. O fato de Calita ter desativado o Instagram na mesma noite reforçou as especulações.

O que diz a equipe do cantor

Diante da repercussão, a equipe de Amado Batista procurou esclarecer a situação em entrevista ao portal LeoDias. Segundo a assessoria do artista, o casal continua junto e não há separação em andamento.

A nota explica que os comentários feitos no palco foram mal interpretados e não refletem o atual estado da relação.

Calita quebra o silêncio

Apesar da ausência no Instagram, Calita Franciele segue com o perfil ativo no TikTok. Foi por lá que ela se pronunciou, garantindo que o casamento não chegou ao fim.

“Mais tarde vou fazer um vídeo explicando a questão do meu Instagram e sobre a questão do vídeo do Amado que está circulando, tá bom? Mas não se preocupem, já adianto pra vocês que a gente está bem”, afirmou.

Calita prometeu dar mais detalhes sobre o ocorrido em breve, mas reforçou que, até o momento, o relacionamento permanece firme.