Ferraris, jatos e +: o que dá para comprar com R$ 230 milhões da Quina de São João?

Loteria Quina de São João - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Quina de São João vai sortear R$ 230 milhões neste sábado, 28. Com essa grana, é possível comprar muitas coisas, como ferraris, jatos, motos e até a casa de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e da META.

Porém, é importante ressaltar que 30% do prêmio é descontado devido ao Imposto de Renda (IR). Segundo a Receita Federal, os lucros de prêmios de loterias estão sujeitos à tributação na fonte. Neste caso, a Caixa Econômica Federal descontará o valor a ser entregue ao ganhador.

O ganhador da Quina de São João poderá receber cerca de R$ 161 milhões.

O que dá para comprar com a Quina de São João?

Jatos executivos

Com o prêmio, é possível comprar dois dos cinco modelos de jatos executivos mais vendidos de 2024, segundo a General Aviation Manufacturers Association (GAMA): Dassault 7X (2015), US$ 45 milhões (R$ 252.000.000); Gulfstream 280 (2018), US$ 24,5 milhões (R$ 137.200.000); Bombardier Challenger 3500 (2021), US$ 26,7 milhões (R$ 149.520.000); Embraer Phenom 300E (2024), US$ 12,5 milhões (R$ 70.000.000).

Casa do Mark Zuckerberg

A casa do bilionário é avaliada em US$ 23 milhões (cerca de R$ 127 milhões) e fica em Washington D.C., nos EUA. Segundo especialistas, foi comprada para que o dono da Meta fique mais próximo da Casa Branca, o que daria acesso mais fácil ao presidente Donald Trump. Com mais de 1.000 metros quadrados, a mansão conta com diversos cômodos luxuosos, jardim privativo e segurança reforçada.

Quase 30 ferraris

Neymar comprou, em maio, uma Ferrari Purosangue. O carro tem preço médio de R$ 7,7 milhões segundo a Tabela Fipe. O veículo tem motor aspirado V12, capaz de entregar 725 cv, acelera de zero a 100 km em apenas 3,3 segundos e atinge velocidade máxima de 310 km/h. Com o prêmio total da Quina de São João, seria possível comprar quase trinta unidades do veículo.

Carro mais caro do mundo

Com preço estimado em cerca de R$ 155 milhões, o Rolls-Royce La Rose Noire Droptail é atualmente o carro mais caro do mundo. O ganhador do prêmio vai poder adquirir uma unidade. O modelo tem dois lugares com uma capota rígida removível e é composto por 1.603 peças de folheado da árvore Black Sycamore, colocadas à mão durante dois anos.

Segundo estimativas, o motor é um V12 6.75 biturbo de 601cv e pode atingir até 250km/h.

Shows particulares da Madonna

Sem levar em conta todos os custos com infraestrutura, seria possível contratar 13 apresentações de Madonna. Isso, levando em consideração que o show dela em Copacabana, em 2024, foi de R$ 17 milhões

Motocicletas

Também é possível gastar o prêmio com as motocicletas esportivas mais vendidas em 2024, de acordo com a Fenabrave.

BMW S1000 RR: R$ 139.900

Kawasaki Ninja 400: R$ 57.490,00

Honda CBR 650R: R$ 55.360

Yamaha YZF R15: R$ 23.290,00

Yamaha YZF R3: R$ 36.990,00