Idoso reclama após ganhar R$ 4,3 milhões na Quina de São João; saiba motivo

Loteria Quina de São João - Foto: Marcello Casal jr | Agência Brasil

Um idoso de 84 anos que participou do bolão com 18 cotas premiado no último sorteio da Quina de São João, faturou R$ 4,3 milhões, mas ele não ficou tão satisfeito e lamentou o fato da sorte ter chegado para ele um “pouco tarde”.

O prêmio foi registrado na Lotérica Verde Amarelo (unidade 2), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A sócia da lotérica premiada, Tatiana Medrado Mota, em entrevista ao portal Terra revelou que o senhor disse: “O prêmio veio um pouco tarde”, em resposta a mulher comentou: “não, nunca é tarde”.

No total, o prêmio total da Quina de São João 2024 foi de R$ 229.916.465,19, dessas três apostas acertaram os cinco números e levaram R$ 76 milhões. Além da aposta de Rio Preto, o prêmio saiu para uma lotérica de Gouveia, em Minas Gerais, e Viamão, no Rio Grande do Sul.

Já os números sorteados foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70. O grupo de Rio Preto realizou vários bolões, cada um gastou em torno de R$ 100,00 por aposta. A escolha dos números do bilhete premiado foi feita pela maquininha.

Tatiana Medrado, que atua há 40 anos no ramo de loterias com sua mãe, revelou que o prêmio da Quina de São João 2024 foi o maior que saiu para um ganhador da Lotérica Verde Amarelo. Antes, apenas prêmios menores, como o da Lotofácil da Independência, em um bolão de 10 pessoas, no qual cada um ficou com 300 mil.

Por mais que, como milhões de brasileiros, a sócia da lotérica tenha jogado e não tenha tido a mesma sorte que os 18 premiados de sua cidade, Tatiana Medrado disse que ficou feliz por o bilhete de sua lotérica ter sido premiado: "A gente fica alegre pelos clientes", conclui.

Jogos da Quina de São João de 2025 podem ser feitos até o dia 28 | Foto: Reprodução Agência Brasil

Quina de São João 2025

Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o valor do prêmio para quem acertar as cinco dezenas da Quina de São João deste ano, gira em torno de R$ 230 milhões, no concurso 6760, o prêmio não acumula.

Caso nenhum apostador acerte os cinco números, o prêmio será dividido entre os jogadores que fizerem quatro pontos e assim por diante, conforme as regras de concursos especiais da Caixa.

As apostas já começaram em maio e os jogos podem ser feitos até às 18h do dia 28 de junho. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor da aposta simples é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço final da aposta. Os valores variam de R$ 2,50 a R$ 7.507,50.