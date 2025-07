Decisão sobre filhos de Virgínia e Zé Felipe vai parar na Justiça

Zé Felipe já se mudou da mansão que dividia com Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Às vésperas de completar um mês do anúncio oficial da separação, Zé Felipe deu início ao processo de divórcio com Virginia Fonseca. De acordo com o portal LeoDias, o cantor protocolou a ação no Tribunal de Justiça de Goiás nesta quarta-feira, 25 de junho, e solicitou a guarda compartilhada dos filhos.

Após cinco anos de união, o casal teve três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 9 meses. Com a guarda compartilhada, ambos os pais seguem responsáveis pelas decisões relacionadas às crianças, diferentemente da guarda unilateral, em que apenas uma das partes assume essa função legal.

Zé Felipe já se mudou da mansão que dividia com Virginia, mas escolheu uma nova residência próxima à antiga para seguir presente na rotina dos filhos. Mesmo separados, o ex-casal tem mantido uma convivência familiar em alguns momentos. Recentemente, estiveram juntos na comemoração dos 9 meses do caçula José Leonardo.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.

Confira o texto na íntegra:

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente."