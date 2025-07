De novo? Fã toma atitude após Leonardo surgir supostamente bêbado

Leonardo - Foto: Divulgação

O nome do cantor Leonardo voltou a ser assunto nas redes sociais. Isso porque em um vídeo compartilhado nas redes sociais ele aparece no palco supostamente bêbado e é atingido no rosto por um copo de água, arremessado por um fã da plateia.

A gravação viralizou, mas o que chamou mais atenção foi que o artista não esboçou nenhuma reação, apenas se secou e continuou a apresentação normalmente.

A postura da fã foi criticada por internautas. “Falta de respeito dele por se apresentar embriagado e da pessoa que atirou água! Pagar para ver alguém assim é dose, né?”, disse uma pessoa. Outro disparou: “Nossa! Quanta falta de respeito. Ele é tão carismático”.

Veja o momento:

Parou de beber?

Leonardo surpreendeu os fãs ao revelar que deu uma pausa na bebida alcoólica nos últimos dias. A confissão foi feita durante um show de São João no último domingo, 22, onde ele brincou sobre o assunto.

“Quem está bebendo levanta a mão para cima que eu quero ver? Todo mundo, nunca vi isso não, uai. Não tem ninguém que está sem beber não?”, perguntou ele, surpreso com a resposta positiva do público.

Em seguida, o sertanejo contou que parou de beber após apresentar um problema de saúde. “Só eu, graças a Deus [sem bebida alcoólica]. Só eu não estou bebendo hoje porque tive uma gastrite”, disparou.

“Mas já tomei remédio e já estou bebendo. Porr* de gastrite! Eu vou parar de beber por causa de gastrite? Né não, gente”, concluiu o marido de Poliana Rocha, brincando sobre a situação.

Religião da neta

De passagem pelo São João da Bahia em Salvador, capital do estado, na última semana, o cantor falou sobre o lado religioso de sua neta Maria Alice, fruto do casamento de seu filho, Zé Felipe, com a influenciadora Virginia Fonseca.

“Olha, eu tenho uma satisfação, alegria muito grande, né? Eu tenho outros netos. Só Maria eu tenho quatro. São as filhas do Pedro, as duas Marias... Os outros nomes eu não sei não, é muito pra minha cabeça. É Maria não sei o quê, é Maria não sei o que lá. Imagina mais um pouco, quando eu começar a ficar caduco”, brincou o cantor após pergunta do Portal Massa! na coletiva de imprensa.

“A Maria Flor é muito carismática. Ela chega e fala: ‘Oi, oi, oi, você está bem?’. Então ela é desse jeito. Já a Maria Alice é uma coisa que tem que ser meio que estudada, né? Porque todo dia ela liga e fala: ‘Ô, vovô, eu estou pronta, passa aqui em casa porque você vai me levar para a igreja’”, contou.

“Aí chega lá, cara, ela entra sozinha, vai no altar, ajoelha e fica rezando. Eu não sei rezar um Pai Nosso e ela reza tudo e todos os dias elas pedem dinheiro para dar o dízimo. Aí elas já conhecem a nota: dez, vinte, cem. Eu estava dando de cem. Quando dei a de cinquenta, beleza. Dei de vinte e elas reclamam: ‘Não, vovô, só vinte não’”, concluiu.