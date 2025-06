Leonardo revela lado religioso da neta Maria Alice

Leonardo durante show em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O cantor Leonardo é uma das atrações do São João do Parque de Exposições 2025, em Salvador, nesta quarta-feira, 18. Durante a coletiva de imprensa, o sertanejo comentou sobre seu relacionamento com as netas Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento de seu filho, Zé Felipe, com a influencer Virgínia Fonseca.

Sem rodeios e com o bom humor de sempre, Leonardo brincou que só sabe o nome das netas porque, das seis que tem, quatro se chamam Maria. Ele confessou que não consegue lembrar o nome dos outros dois. O cantor também demonstrou sua alegria por ser avô das filhas de Virgínia e Zé Felipe.

“Olha, eu tenho uma satisfação, alegria muito grande, né? Eu tenho outros netos. Só Maria eu tenho quatro. São as filhas do Pedro, as duas Marias... Os outros nomes eu não sei não, é muito pra minha cabeça. É Maria não sei o quê, é Maria não sei o que lá. Imagina mais um pouco, quando eu começar a ficar caduco”, brincou o cantor após pergunta do Portal Massa!.

Netas religiosas

Leonardo também comentou sobre as diferenças entre as netas famosas e revelou que Maria Alice, mesmo pequena, já é uma crente fervorosa.

“A Maria Flor é muito carismática. Ela chega e fala: ‘Oi, oi, oi, você está bem?’. Então ela é desse jeito. Já a Maria Alice é uma coisa que tem que ser meio que estudada, né? Porque todo dia ela liga e fala: ‘Ô, vovô, eu estou pronta, passa aqui em casa porque você vai me levar para a igreja’”, contou o sertanejo.

“Aí chega lá, cara, ela entra sozinha, vai no altar, ajoelha e fica rezando. Eu não sei rezar um Pai Nosso e ela reza tudo”, completou Leonardo.

O vovô ainda revelou que as netas pedem dinheiro para dar o dízimo na igreja.

“Já a outra é mais carismática com o povo mesmo, né? E todos os dias elas pedem dinheiro para dar o dízimo. Aí elas já conhecem a nota: dez, vinte, cem. Eu estava dando de cem. Quando dei a de cinquenta, beleza. Dei de vinte e elas reclamam: ‘Não, vovô, só vinte não’”, resenhou o artista.