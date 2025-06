Manu Bahtidão explica mudança em ballet de malhadões

Manu Bahtidão participou do São João de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A cantora Manu Bahtidão participou do São João de Salvador por mais um ano, na noite desta quarta-feira, 18. O retorno da artista à capital baiana foi envolvido em muitas expectativas do público, que se surpreendeu com a performance intensa do ballet dela em 2024.

No ano passado, Manu foi acompanhada no palco por dançarinos musculosos e sem camisa. A apresentação dividiu opiniões na época e viralizou nas redes sociais.

De volta na programação dos festejos juninos da cidade, Manu Bahtidão reformulou o show e adicionou bailarinas mulheres em cima do palco.

Ao MASSA!, a cantora explicou o motivo da decisão e negou que a mudança tenha partido por causa dos comentários negativos dos internautas.

"Não foi por causa da polêmica não, foi porque eu acho que a gente tem que botar mais mulher bonita pra ir em cima do palco, mais gente pra dar uma diferenciada", contou ela.

Segundo a artista, a equipe ficou ainda melhor com a presença feminina.

"Eu acho que não existe nada por que não possa melhorar. E acho que o ballet tá mais bonito, inclusive, com as meninas", concluiu.