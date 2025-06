Leonardo revela proposta de comercial com filho e Fernanda Torres

Cantor Leonardo durante primeiro dia de festa no Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O cantor sertanejo Leonardo marcou presença na abertura de shows do São João na Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, nesta quarta-feira, 8. Durante coletiva de imprensa, ele revelou uma nova oportunidade profissional que pode reunir três gerações da arte brasileira: ele, o filho João Guilherme e a atriz Fernanda Torres.

Segundo Leonardo, o convite para gravar um comercial juntos deixou o jovem ator empolgado, principalmente por contracenar com a veterana que ele considera uma referência. “Ele é um menino muito maravilhoso. Ele gosta de atuar, falou que o negócio dele é televisão mesmo, é ser ator, virar um dia um ator de Hollywood. Então ele é focadaço nesse negócio”, contou Leonardo, ressaltando a dedicação do filho à carreira artística.

Segundo o cantor, ao saber que Fernanda Torres estaria envolvida no projeto, João Guilherme insistiu para que a participação no comercial fosse confirmada. “Ele veio e me falou: ‘pelo amor de Deus, tem que fechar esse trabalho’. Eu falei, ‘mas por que, João?’. Ele: ‘Tenho que conhecer aquela mulher, eu preciso abraçar aquela mulher, queria pegar as energias dela. Aquela mulher ganhou o prêmio, ganhou um Oscar…’”, relatou o cantor, entre risos.

Para João Guilherme, contracenar com Fernanda seria uma chance única. “A Fernanda é referência, nas novelas, nos programas, uma atriz no mundo inteiro hoje. Ele ficou doidinho: ‘pai, fecha, fecha’”, completou Leonardo.

A gravação chegou a ser adiada por conta de uma viagem da atriz, mas Leonardo acredita que ainda deve acontecer.