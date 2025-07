Juliette faz revelação surpreendente sobre uso de camisinha

Juliette falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Juliette abriu o jogo e contou detalhes sobre sua vida sexual com o noivo, Kaique Cerveny. Convidada do programa Saia Justa, do GNT, a campeã do BBB 21 afirmou que mantém o uso de preservativos, a famosa camisinha, durante todas as suas relações sexuais.

“Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso, mas já tive relacionamentos onde a pessoa se recusava a usar preservativo e quando eu pedia, a pessoa dizia: 'ah, então é você que tem alguma coisa?' Ou então: 'Se não for assim, eu não quero porque eu não consigo, porque é ruim'. Eu acabei relacionamentos por isso”, disse ela.

A famosa ainda revelou que pedia todos os exames de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) dos parceiros sexuais. “E hoje, todas as minhas relações recentes, eu faço como se fosse pré-nupcial”, explicou ela, reforçando o medo de contrair alguma doença.

“Pra você parar de usar a camisinha? Eu não paro, eu uso sempre, mas também já passei um episódio onde o parceiro tirou na hora do ato, escondido. Eu me assustei quando eu me vi, então depois disso, eu faço: estourou ou aconteceu alguma coisa? Eu estou segura, se é que a gente pode falar isso, é óbvio, mas eu tento de todas as formas me sentir protegida e cuidando da minha saúde”, concluiu.

Noivado

Juntos desde 2023, Juliette e Kaique ficaram noivos em novembro de 2024, durante um jantar antecipado de aniversário da ex-BBB, pouco tempo depois de vazar uma notícia sobre a preparação do rapaz para o pedido.

“Eu e a Ju, a gente já teve esse momento particular nosso, mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a benção dos amigos, da família e de todo mundo. Isso é mais especial, esse é um momento muito especial para nós…”, disse ele.

“Então, dona Fátima, queria pedir mais uma vez a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa em casamento”,completou o rapaz, pedindo a mãe da moça a mão dela. “Com certeza!”, respondeu Fátima, levando os convidados à euforia.