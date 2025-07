Casos de câncer de tireoide crescem cerca de 94% no período de 5 anos

Neste Julho Verde, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, os números dessas enfermidades cresce - Foto: : Uendel Galter/ Ag A Tarde

Os casos de câncer de tireoide aumentaram cerca de 94% em cinco anos (2018-2023) na Bahia, conforme estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Neste Julho Verde, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, os números dessas enfermidades crescem, como exemplo do câncer de tireoide, e são motivo de preocupação no estado, mas também no país e no mundo. São 10.070 casos desse tipo de câncer na Bahia, ainda segundo o Inca. Diante deste cenário, o diagnóstico precoce é apontado como fundamental para garantir mais chances de cura.

Segundo o médico e coordenador do setor de cabeça e pescoço do HAM, Lucas Silva, a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço são diagnosticados em estágio avançado. Entre esse grupo de enfermidades, o câncer de tireóide é o mais comum e costuma afetar cinco vezes mais mulheres do que homens. Foi o terceiro tipo de câncer mais frequente no público feminino nas regiões Sudeste e Nordeste em 2023, conforme estima o Inca.

Importância

“O diagnóstico tardio piora as chances de cura. Os cânceres de cabeça e pescoço diagnosticados precocemente levam chance de cura vai para 90%”, comenta o coordenador do setor de cabeça e pescoço do HAM.

O cirurgião de cabeça e pescoço da equipe do Hospital Mater Dei Salvador, Roberto Lomanto, reforça a necessidade de ações preventivas, como um estilo de vida saudável, exercícios físicos, boa alimentação, evitando ao máximo fumar e excesso de álcool. “Ainda não há formas de prevenir os nódulos de tireoide, mas a melhor forma de se cuidar é detectá-los ainda pequenos ”.

Vale ressaltar que o aumento do câncer de tireoide, segundo o médico e voluntário da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG), Raphael Versiani, tem a ver com o aumento de exames feitos. “Os números de novos casos de câncer de tireoide aumentaram porque começou-se a fazer mais diagnóstico através de outros exames que, incidentalmente”, aponta.

Outros tipos

São cerca de 10.070 novos casos de câncer de cabeça e pescoço no estado, conforme estima o Inca. Outros cânceres também tiveram aumento de 2018 para 2023 na Bahia, como o câncer de

cavidade oral que aumentou 18%, ao sair de 760 casos para 900, e o câncer de laringe, que saiu de 440 para 450 casos no mesmo período. O Inca estima 704 mil casos de câncer no triênio 2023-2025, dos quais cerca de 40 a 45 mil pessoas devem ser vítimas.

Para este Julho Verde, o Hospital Aristides Maltez (HAM) em parceria com a ACBG, vai realizar campanha com o tema “Da boca aos pulmões: inspire prevenção, expire saúde”. A programação conta com simpósio com médicos especialistas na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), concerto no auditório do HAM e apresentações de corais de pacientes.

Sob a supervisão de editora Kenna Martins*