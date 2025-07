Com Jerônimo, BYD inaugura 1ª fábrica de carros elétricos na Bahia

Fábrica assumida pela BYD - Foto: Divulgação

A Bahia está prestes a ganhar os holofotes mundiais com a inauguração da primeira fábrica chinesa de carros elétricos e híbridos do Brasil: a BYD. A unidade, considerada uma marca histórica para o estado, será inaugurada na manhã de terça-feira, 1º, às 10h, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A sede da montadora ficará localizada no Polo Petroquímico da cidade, local onde já foi berço da antiga fábrica Ford.

A ocasião contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que estará ao lado da CEO da BYD Américas, Stella Li, do presidente da BYD Brasil, Tyler Li, e do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqião.

Havia expectativa de que o presidente Lula (PT) participasse do evento, contudo, o petista desembarcará em solo baiano somente no fim da tarde de terça, conforme apuração do Portal A TARDE.



O presidente deve chegar a Salvador acompanhado do ministro Rui Costa. Ambos participarão do desfile cívico do 2 de Julho, data que marca a Independência do Brasil na Bahia, realizada no Largo da Lapinha.

Anúncios

O evento, aberto para a imprensa, contará com uma série de importantes anúncios, entre eles, estão as vagas de emprego.

A previsão é que sejam gerados ao menos 10 mil vagas de emprego direito e indireto no estado com o funcionamento da montadora chinesa.

BYD na Bahia

A BYD chegou a Camaçari em 9 de outubro de 2023, quando a empresa chinesa lançou a pedra fundamental de seu novo complexo industrial nas antigas instalações da Ford.

Já as obras da unidade fabril foram iniciadas no dia 5 de março de 2024. As operações, contudo, foram embargadas devido às investigações sobre condições de trabalho análogas à escravidão envolvendo uma empresa terceirizada.

Com a retomada das intervenções, a expectativa é que a fábrica esteja totalmente operacional até o final de 2026, iniciando com a montagem de veículos a partir de kits semiacabados ainda em 2025.

Investimentos

Inicialmente, a BYD estimava um investimento de R$ 5,5 bilhões para a instalação de seus negócios no Polo Industrial de Camaçari. Esse investimento, porém, foi ampliado chegando a aproximadamente R$ 6,5 bilhões.

O motivo da mudança de planejamento foi o aumento considerável, nos últimos meses, nas importações de veículos da BYD para o Brasil, o que indicou para a montadora que a demanda de carros elétricos no país pode ser maior do que a projetada inicialmente.