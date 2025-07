Ana Castela se emociona no palco e desabafa: “Não estou aguentando"

Ana Castela surpreendeu o público ao desabar em lágrimas durante show - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela surpreendeu o público ao desabar em lágrimas durante um show realizado em Minas Gerais no último sábado, 5. Enquanto recebia uma homenagem preparada por sua equipe, a cantora fez um desabafo sincero sobre a pressão que enfrenta na carreira e revelou momentos difíceis vividos recentemente.

“Estão me pegando para cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra fazer feliz”, confessou Ana Castela, visivelmente emocionada. O momento gerou grande repercussão entre os fãs, que demonstraram apoio nas redes sociais.

Ao final do desabafo, a artista agradeceu aos fãs, à banda e a toda equipe que a acompanha. “Não está sendo fácil, mas vocês me deixaram muito feliz com isso aqui”, completou, ressaltando o vínculo forte que mantém com seu público, mesmo em meio às dificuldades. Antes, a cantora já havia negado rumores sobre uma possível pausa na carreira, reafirmando sua intenção de seguir firme.

Veja o vídeo do momento

Ana Castela desabafa no palco ontem, sobre os ataques e notícias tendenciosas sendo circuladas pelas redes sociais. 💔 pic.twitter.com/u6CDXQjt48 — Info Ana Castela (@infoanacastela) July 6, 2025

Crise na equipe? Ana Castela demite seis funcionários após turnê

O encerramento da turnê de São João da cantora Ana Castela trouxe mudanças significativas nos bastidores da equipe. De acordo com a coluna de Luigi Civalli, do portal Ofuxico, e informações de Kadu Brandão, do iBahia, seis profissionais foram demitidos após o fim da agenda de junho — quatro músicos e duas dançarinas.

Entre os nomes desligados estão um percussionista, um sanfoneiro, o diretor musical, um backing vocal e duas integrantes do corpo de baile. As demissões ocorreram sem comunicação prévia sobre os motivos, o que pegou os profissionais de surpresa.

Durante o período junino, a artista realizou mais de dez shows, com destaque para seis apresentações na Bahia. Estima-se que apenas nesses eventos, Ana Castela tenha arrecadado cerca de R$ 4,5 milhões em cachês. O sucesso comercial, no entanto, contrastou com a instabilidade nos bastidores.

Um dos músicos, por exemplo, publicou em suas redes sociais uma mensagem enigmática: “Mesmo sem respostas, sigo leve. Quem planta verdade não deve nada ao mundo.”