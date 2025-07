Brasileira do OnlyFans aparece em pódio que preocupa mulheres casadas

Camilla Araujo entrou para um ranking internacional inusitado - Foto: Divulgação

A brasileira Camilla Araujo entrou para um ranking internacional inusitado que tem gerado repercussão nas redes sociais. De acordo com uma pesquisa realizada pela OnlyGuider, mecanismo de busca voltado à plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, ela está entre as três criadoras mais citadas como "ameaça a casamentos" no mundo.

O levantamento foi feito com duas mil mulheres casadas, e Camilla apareceu em terceiro lugar, mencionada por 21% das entrevistadas. A criadora de conteúdo, que atua com exclusividade no OnlyFans, é conhecida por sua presença digital e revelou ao site New York Post que chega a faturar cerca de US$ 1,5 milhão por mês, valor equivalente a aproximadamente R$ 8,1 milhões.

O topo do ranking ficou com a americana Sophie Rain, de 22 anos, que recebeu 34% das menções. A segunda posição foi ocupada por Denise Richards, atriz norte-americana e ex-esposa de Charlie Sheen, mencionada por 26% das entrevistadas. A pesquisa reflete não apenas o alcance dessas influenciadoras, mas também o impacto social e conjugal que a atuação no mercado adulto pode provocar.



Onlyfans

O OnlyFans é uma plataforma de assinatura criada em 2016 que permite que criadores compartilhem conteúdos exclusivos com seus seguidores mediante pagamento. A proposta é oferecer acesso direto e personalizado, sem a necessidade de intermediários, o que tornou o modelo atraente para influenciadores, artistas e profissionais de diversas áreas.

Apesar da versatilidade, o site ganhou fama principalmente por abrigar uma grande comunidade voltada ao conteúdo adulto. Criadores desse segmento encontraram na plataforma uma forma segura e rentável de divulgar material sensual ou explícito, com controle total sobre o que publicam e como monetizam. Ainda assim, o espaço também tem sido utilizado por educadores, chefs e atletas, demonstrando a amplitude de possibilidades do formato por assinatura.