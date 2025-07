Filha de Ivete Sangalo dá show de carisma em festa de vaqueiros na Bahia; assista

Daniel contou como a paixão de Marina pelos cavalos transformou sua própria relação com o campo - Foto: Reprodução | Instagram

A filha de Ivete Sangalo, Marina, de apenas 7 anos, encantou a web ao participar da tradicional Festa de Vaqueiros de Curaçá, no norte da Bahia, no último fim de semana. Acompanhada pelo pai, o nutricionista Daniel Cady, a menina demonstrou seu amor por cavalos e mergulhou de cabeça no universo da cultura sertaneja, que envolve fé, devoção e respeito pelas tradições do interior.

No Instagram, Daniel compartilhou registros do evento e falou sobre a emoção de viver essa experiência com a filha.

"Participar da festa do vaqueiro em Curaçá, na Bahia, foi uma experiência única, ainda mais ao lado da minha filha, montado a cavalo e sentindo de perto a força dessa cultura tão viva. Ver os vaqueiros, suas famílias, a fé e o orgulho estampados em cada detalhe... É impossível não se emocionar", escreveu.

O passeio, feito a cavalo ao lado dos vaqueiros da região, foi descrito por Cady como uma verdadeira conexão com as raízes culturais da Bahia. "Foi como se eu e minha filha pudéssemos tocar um pedaço da nossa história, com respeito e gratidão a quem cuida da terra e do gado com tanta coragem", completou o nutricionista.



Horas antes da cavalgada, Daniel também contou como a paixão de Marina pelos animais transformou sua própria relação com o campo. Segundo ele, a ideia de presentear a filha com uma égua surgiu assim que ela completou 7 anos. No entanto, a irmã gêmea, Helena, ficou com ciúmes, e ele acabou comprando outro cavalo para ela também. Por fim, adquiriu um animal para si. "Aí comecei nessa onda de cavalo, que não é fácil, [exige] muito cuidado, muito trabalho, mas com o tempo você vai se apaixonando, vai criando apego aos bichos", relatou.

Daniel Cady e Ivete Sangalo têm compartilhado momentos em família diretamente de Juazeiro, cidade natal da cantora, onde estão passando um período de descanso. A propriedade rural da família possui vista para o Rio São Francisco e tem rendido elogios nas redes sociais. Entre os comentários, a cantora Preta Gil afirmou que “sonha com o dia” em que será convidada para visitar o lugar.

Veja o vídeo