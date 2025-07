Veja a primeira foto da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Reprodução | Instagram Neymar Jr.

O jogador Neymar Jr. e sua esposa, a influencer Bruna Biancardi, publicaram a primeira foto da pequena Mel, segunda filha do casal e quarta do atleta, que nasceu neste sábado, 5.

Em um post nas redes sociais, Bruna se declarou para a mais nova integrante da família, e publicou um carrossel de fotos no quarto do hospital.

"Nossa Mel chegou para completar e adoçar ainda mais as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal", escreveu Biancardi na publicação.

Mel é a segunda filha do casal | Foto: Reprodução | Instagram Neymar Jr.

Quantos filhos Neymar tem?

O jogador de 33 anos, hoje no Santos, agora tem quatro filhos. Do relacionamento com Biancardi, o atleta ainda tem Mavie, de um ano e oito meses.

O mais velho, Davi, tem 11 anos. Neymar ainda tem Helena, nascida em 2024, fruto de um envolvimento com Amanda Kimberlly.