Musa dos anos 90 é internada após surto psicótico

Cristina Mortágua - Foto: Reprodução/Redes sociais

A ex-modelo Cristina Mortágua foi internada em uma clínica psiquiátrica após um episódio grave de surto psicótico, conforme comunicado publicado por sua família nas redes sociais neste domingo, 6.

"Cristina passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos. Infelizmente, também houve uso indevido de medicamentos, o que agravou seu estado de consciência e comportamento", diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, as atitudes de Cristina não refletem sua real personalidade e que ela está passando por problemas graves de saúde mental, que requerem tratamento especializado.

"Diante da gravidade da situação, a família tomou a difícil, porém necessária, decisão de interná-la em uma clínica psiquiátrica, onde está recebendo os cuidados médicos adequados. Estamos priorizando sua recuperação com todo o carinho e responsabilidade", escreveram.

Recentemente, ela desabafou nas redes sociais sobre dificuldades financeiras após ser expulsa de casa pela mãe e pediu ajuda dos seguidores. Em seu relato, ela disse que precisa de um lugar para morar fora do Rio de Janeiro e acrescentou que lida com o narcisismo da mãe desde a infância.

Cristina Mortágua é ex-modelo e foi uma musa da década de 1990, quando ficou conhecida por atuar em produções de filmes adultos, ser capa de revistas masculinas como Playboy e Sexy e participar do quadro Banheira do Gugu. Ainda, ela participou do reality show A Fazenda 7, em 2014.