Mulher desenvolve cegueira após aplicar produto de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca teve seu nome envolvido em mais uma polêmica nas redes sociais nesta semana. A influenciadora foi acusada de causar cegueira em uma mulher com um fortalecedor de cílios vendido pela We Pink, sua marca de cosméticos.

Em um vídeo publicado no Youtube, Lidiane Herculano afirma que o produto queimou as suas córneas e a deixou cega por alguns dias. “Senti uma ardênciazinha de leve (…) e aí eu dormi. Quando acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado, tudo muito cinza”, disse ela.

“Lavei com soro, com água boricada e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que, no dia seguinte quando acordei para ir pro trabalho, continuei com essa nebulosidade”, relembrou a moça.

Lidiane ainda revelou que só procurou ajuda médica após os sintomas se intensificarem. “Eu não estava com dor, com nada, só com aquela névoa. Cheguei no trabalho e minhas colegas disseram: ‘Não você vai [ao médico] porque vista é um negócio muito sério’”, relatou.

“Consegui uma oftalmologista, ela fez um exame, colocou um colírio e ela disse que o produto tinha queimado minha córnea. Disse que se eu não tivesse lavado, poderia ter sido até pior”, completou.

Cegueira temporária

No relato, Lidiane também contou que sentiu dores muito fortes nos olhos e não conseguia abri-los. Ela retornou ao hospital e recebeu o diagnóstico de que as córneas estavam queimadas.

“A médica me passou 4 colírios e comecei a usar e fui dormir. Mas quando foi umas 6h da manhã, acordei sentindo muita dor, com os olhos lacrimejando”, contou ela, deixando claro que não conseguia enxergar quase nada neste período.

“Fui para um hospital especialista em olhos em Duque de Caxias e o médico examinou, eu já nem conseguia mais abrir os olhos. Parecia que estava passando uma gilete nos olhos. Uma dor insuportável”, reforçou.

Medidas cabíveis

Filho da vítima, Otávio Lopes observou a repercussão do caso nas redes sociais e atualizou os usuários da rede social ‘X’, o antigo twitter, sobre o estado de saúde de sua mãe após o ocorrido.

“Ela teve as córneas queimadas, e pela ajuda de Deus e dos médicos, não foi pior. Agora, minha mãe não consegue abrir os olhos de tanta dor e queimação, e os médicos deram 5 a 7 dias para a recuperação”, escreveu ele.

Já no último sábado, 5, ele voltou à plataforma e afirmou que a família já está tomando as medidas cabíveis para processar a marca de Virginia Fonseca, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto. “Então, minha mãe está melhor. E estamos tomando as medidas cabíveis enquanto a esse assunto”, disparou.