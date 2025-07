Edu Guedes fala pela 1ª vez após diagnóstico de câncer e cirurgia: “Não é o fim”

O apresentador Edu Guedes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Edu Guedes se pronunciou pela primeira vez, neste domingo, 6, após ser submetido a uma cirurgia de remoção de um câncer no pâncreas, no sábado, 5. A mensagem foi compartilhada publicamente através da sua assessoria de imprensa.

“Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou Edu Guedes após a cirurgia.

Além disso, a assessoria de imprensa do apresentador também informou que os próximos sete dias serão bastante delicados.

Diagnóstico e cirurgia

Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins.

No entanto, ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

No sábado, Edu Guedes foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no Einstein Hospital Israelita em São Paulo. A cirurgia teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”.

Após a cirurgia, o apresentador segue em recuperação. A RedeTV, emissora em que Edu Guedes trabalha, prometeu maiores informações durante o matinal ‘Fica com a Gente’, programa apresentado pelo marido de Ana Hickmann.