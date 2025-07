Pobreza? Neymar reage sobre gastos de fortuna com as filhas

As filhas de Neymar mal nasceram e o público já está fazendo planos para o futuro das herdeiras do atleta. Após internautas compararem fotos do nascimento de Mavie, de 1 ano, Helena, de 1 ano, e Mel, de apenas dois dias de vida, o atleta reagiu na web.

Em um post, um usuário da rede social ‘X’, o antigo Twitter, afirmou que gostaria de ver as meninas juntas gastando toda a fortuna do pai, que está avaliada em cerca de U$ 1 bilhão. “Eu quero tanto que elas sejam bem amigas, unidas e que gastem todo o dinheiro do Neymar”, afirmou ele.

eu quero tanto q elas sejam bem amigas, unidas e q gastem todo o dinheiro do neymar https://t.co/eUN9RIVl74 — i (@_isabellyx) July 6, 2025

A publicação acabou viralizando e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Se eu fizesse parte desse trio (de filhas) ia dar prejuízo”, brincou uma. “Ele e o Davi Lucca passando mal em casa quando o trio começar a sair junto”, afirmou outro.

Ciente da repercussão do assunto, o craque do Santos respondeu o post e afirmou que as garotas teriam que se esforçar muito para gastar todo o dinheiro dele. “Vão ter que fazer força, viu?”, escreveu ele, finalizando com um emoji piscando o olho.

Filhas de Neymar | Foto: Reprodução | Instagram

Nascimento de Mel

Filha caçula de Neymar e Bruna Biancardi, Mel nasceu no último sábado, 5, em São Paulo. O casal compartilhou registros da chegada da herdeira nas redes sociais e celebraram seu nascimento.

“Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos para viver esse novo capítulo com você. Te amamos!”, escreveu a morena na legenda da publicação.