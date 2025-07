Evangélica, ex-Tiazinha termina casamento com atleta e choca com desabafo

Suzana Alves falou sobre fim do casamento - Foto: Reprodução | Instagram

Suzana Alves, eternizada como a icônica Tiazinha nos anos 1990, surpreendeu os fãs ao usar as redes sociais nesta semana para anunciar o fim do casamento de quase 15 anos com o ex-tenista Flávio Saretta.

Hoje evangélica e mãe dedicada, a atriz de 46 anos abriu o coração sobre o momento difícil que está enfrentando.

Em um texto carregado de emoção publicado no Instagram, Suzana revelou o quanto sempre sonhou em ter uma família, chegando a deixar sua carreira artística de lado para viver esse propósito. Porém, como destacou, nem tudo está sob nosso controle.

“Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle e precisamos aceitar e seguir em frente”, desabafou.

Ex-Tiazinha faz desabafo sobre separação

A atriz decidiu tornar pública a separação para evitar especulações, e encontrou na fé o principal suporte para lidar com a fase dolorosa. Citou versículos bíblicos e agradeceu o carinho que tem recebido.

“Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança", desabafou.

Suzana e Flávio se conheceram em 2008, num período em que o ex-tenista vivia uma grave depressão após abandonar precocemente as quadras por conta de uma lesão.

Em entrevista ao podcast “Denilson Show”, Saretta relembrou como Suzana o ajudou a sair do fundo do poço. “Ela me conheceu quando eu estava muito mal, completamente pirado, depressivo”, contou.