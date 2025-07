Mãe de Marília Mendonça passa mal em audiência pela guarda do neto

Murilo Huff, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e Léo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A audiência que foi realizada na última segunda-feira, 30, em Goiânia (GO), e reuniu Murilo Huff e Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, para tratar da guarda judicial de Léo, de 5 anos, filho da cantora com o sertanejo, foi bastante intensa.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o clima foi tenso e marcado por forte carga emocional. Na ocasião, Dona Ruth chegou a passar mal e precisou ser amparada durante a audiência. Já Murilo permaneceu em uma sala separada até o momento em que foi chamado para prestar depoimento.

Também estiveram presentes na audiência uma babá e uma ex-funcionária que já trabalharam com Dona Ruth, o irmão de Murilo Huff e mais três testemunhas convocadas para contribuir com o processo.

O juiz responsável pelo caso determinou que a guarda provisória da criança ficasse com o pai até a conclusão do processo. A tentativa de um acordo entre Murilo e Dona Ruth terminou sem consenso, e Léo, que vivia com a avó materna desde a morte de Marília, se mudou para a casa do pai.

De acordo com a mãe de Marília Mendonça, que ficou bastante abalada com a decisão, ela só poderá visitar o neto de 15 em 15 dias e afirmou que a família pretende recorrer “com urgência” da decisão.

“Eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias e proíbe a gente de vê-lo. Meu filho está mal, meu filho está arrasado”, disse ela em entrevista ao g1.

Ainda segundo a coluna, horas após a audiência, ela foi vista chorando na Churrascaria Favo de Mel, durante a inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, evento que reuniu amigos e admiradores do legado da artista.

Além disso, testemunhas contaram que, ao ser reconhecida no local, Dona Ruth foi cercada por pessoas que ofereceram carinho, apoio e palavras de consolo.

Murilo Huff rebate Dona Ruth

Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após a repercussão da fala de Dona Ruth sobre estar sendo impedida de ver o neto, a assessoria do cantor se manifestou sobre o tema. Ao Metrópoles, eles afirmaram que a fixação do direito de convivência da avó com Léo foi determinada pela Justiça e que teria se amparado “nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem estar do Léo”.

“Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão. Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta”, diz a equipe de Murilo, em nota.

Leia a íntegra da nota:

“Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica.

Ocorre que, em razão de diversas situações graves e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor.

Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações alarmantes, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth.

Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo sempre teve e tem uma convivência diária e habitual com a figura paterna.

Nesse cenário, ainda que o processo tramite em segredo de justiça, é importante salientar que a decisão proferida claramente se baseou nos fatos e provas contundentes dos autos, sendo que, a fixação do direito de convivência foi determinada pelo Julgador que se amparou nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem estar do Léo.

Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão. Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta”.