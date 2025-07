Gustavo Mioto abre jogo sobre polêmicas de Ana Castela e Murilo Huff

Murilo Huff (à esquerda), Gustavo Mioto (no centro) e Ana Castela (à direita) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gustavo Mioto saiu em defesa da ex-namorada Ana Castela após as recentes polêmicas envolvendo o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), que criticou a cantora por não atender o público mirim da cidade.

Sem citá-la, o sertanejo aproveitou o desabafo nas redes sociais para alfinetar o gestor municipal e endossou o discurso feito pela ex-amada, que foi chamada de “mal educada” por Cocá.

Nesse sentido, Mioto afirmou que os cantores cumprem o que foi acordado legalmente em contrato.

“A outra moça tem que tirar foto com cem mil pessoas porque alguém prometeu. Realizamos o que foi feito num contrato, assinado. Se você contrata um empreiteiro para fazer uma casa, ele não faz duas, ele faz uma”, disse o artista.

A voz de “Impressionando os Anjos” ainda mencionou uma brincadeira que fez ao subir no palco do São João do Parque de Exposições, em Salvador, quando chamou a festa de “velório” ao notar o desânimo do público.



A declaração do sertanejo repercutiu na imprensa. Ao se defender, Mioto diz que construiu um cenário imaginário para explicar o descontentamento dos jornalistas.

“E é uma imprensa que está com birra porque foi cortada da coletiva por não conseguir fazer uma pergunta, por exemplo, é só um exemplo. Criei isso na minha cabeça”, afirmou o cantor.

Batalha judicial: Murilo Huff x Dona Ruth

O artista também comentou sobre a polêmica envolvendo o cantor Murilo Huff, que briga judicialmente pela guarda unilateral do filho Léo, fruto da relação amorosa com Marília Mendonça.

Atualmente, o menino de seis anos está sob os cuidados da avó, Dona Ruth.

Sem mencionar os nomes dos envolvidos, Mioto pediu cautela aos fãs referentes aos pré-julgamentos, baseados em publicações nas redes sociais.

“O menino não pode ser pai porque a gente acha que conhece os dois lados. Não conhece. ‘Ah, mas eu sou fã…’ Não conhece. Você nunca se surpreendeu negativamente com alguém? Isso acontece com pessoas que você conhece muito e conviveu. Por que você acha que tem direito de atacar quem você não conhece por nem um minuto? A gente acha que conhece os dois lados, mas não conhece”, pontuou.

Ele ainda completou: “Se você não conhece a pessoa que tá ali, não sabe como ela chegou ou o que ela fez pra chegar ali. E se você ainda com tudo isso não recebe 100% da informação, como é que você acha que você tem 100% de direito de atacar a pessoa que tá ali? Vamos odiar menos galera. Tá ficando chato”.



Relembre polêmica envolvendo Ana Castela e prefeito de Jequié

O prefeito do município de Jequié, Zé Cocá (PP), fez duras críticas ao comportamento da cantora sertaneja Ana Castela durante a apresentação no São João da cidade. A reclamação aconteceu durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 26.

O prefeito da cidade baiana afirmou que a artista, que cantou no domingo, 22, em Jequié, teria se recusado a atender uma quantidade de maior de crianças, e fez exigências consideradas inadequadas pelo gestor, como a retirada de aparelhos celulares.

"Vou fazer uma nota. Ela foi muito mal educada, para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. Eu saí antes do término. Vi o pessoal da festa dela xingando. Eu vi menino chorando pedindo para tirar foto, e ela não abriu", disse Zé Cocá.

"Ela precisa respeitar esse público [...] Quero repudiar, porque eu tiraria foto com todas. Não deixou ninguém entrar com o celular, uma dificuldade imensa. Fiquei com coração partido quando vi os meninos", afirmou o prefeito.

O que diz Ana Castela?

Ana Castela se pronunciou sobre as críticas proferidas pelo prefeito Zé Cocá, do município de Jequié. Em um post no seu perfil do Instagram, a cantora afirmou que ficou assustada com as declarações do político.

“Sei que muita gente ficou chateada com as falas recentes do prefeito sobre mim, e por isso quero me posicionar com todo respeito e verdade”, iniciou ela, compartilhando um vídeo recebendo os fãs mirins da cidade em seu camarim.



“Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo”, explicou Ana.